紅黃碼｜入境檢疫將變「3+4」檢疫並用「紅黃碼」　李家超重申未擬推黃碼至密切接觸者 (12:11)

政府交代「紅黃碼」及新檢疫方案，海外及台灣人士周五起抵港後，會續於機場接受檢測，獲陰性結果者可入住檢疫酒店3天，並獲發黃碼，完成3天檢疫後若繼續檢測呈陰性，檢疫人士可離開酒店，轉為4天醫學監測，其間須每日接受快測，並於抵港後第4、6、9日接受核酸檢測。

獲發黃碼的市民不可進入須主動查核「疫苗通行證」的處所，包括食肆、酒吧、健身室、派對房間、美容院等，亦不可進入安老院舍、殘疾院舍及指定醫務處所，外出時不能參與除口罩活動，若每日快測陰性，則仍可乘搭交通工具、上班、進出商場、百貨公司及街市。

醫務衞生局長盧寵茂解釋「3+4」的理據，指經分析發現，過半新冠病毒陽性個案於機場「檢測待行」時發現，再經歷兩日酒店檢疫後，當日已能發現80%陽性個案。按目前每1000人當中約有40宗陽性個案的比例推算，即約20宗已可於機場核酸檢測中發現，12宗在酒店隔離第2日發現，少於8宗個案會在3日酒店檢疫後發現，與本地感染個案比率相若，認為「3+4」方案風險可控。

政府亦指，已預訂7日檢疫酒店者毋須更改預約，可於檢疫三天並獲陰性結果後退房，並會獲退回房費。

李家超：「3+4」與內地通關無矛盾

被問到放寬檢疫措施是否意味着放棄與內地通關，李家超認為與海外接軌和內地通關沒有矛盾，重申兩地正積極討論通關事宜，強調需尊重內地的防疫政策，亦會盡量向內地解說香港實際情况。他亦表示，在兩地未取得共識前並不打算公布細節，避免信息混亂。

政府強調不存在私隱泄漏

李家超亦指，「紅黃碼」會只基於市民疫苗通行證資料發出，認為新措施與以往沒有分別。創新科技及工業局長孫東就強調，當局指市民的個人資料，包括姓名和身分證號碼，會經加密後才傳送到政府資料庫，而資料只會儲存在用戶的安心出行程式內，指不存在泄漏個人信息的問題。