陳國基探訪單親清潔工劏房戶 (21:01)

民建聯表示，陳國基探訪的一家為單親家庭，依靠陳女士任職夜更清潔員，同時亦需要獨力照顧其兩名分別13歲和9歲，就讀初中和小學的子女。陳女士說，孩子一直渴望能擁有羽毛球拍，與其他同學一起打羽毛球，但奈何家境清貧，一直無法達成孩子願望，他們收到陳國基送上的羽毛球拍後感驚喜，並向司長道謝。

民建聯副主席、立法會議員陳勇表示，樂見陳國基親身落區，了解劏房戶家庭的情況，相信有助更好地協助「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」制定精準措施。陳勇表示，民建聯已成立相應的「影子小組」，會持續進行研究及提出具體建議，協助政府工作組，協助解決跨代貧窮問題。

另外，陳國基於社交網站發帖文指，周六(6日)到訪新家園協會賽馬會港島東服務中心，聽取協會成員介紹協會近年的工作，陳國基表示非常認同協會的理念，指協會作為一間致力服務新來港、少數族裔人士及其他弱勢社群的慈善機構，一直致力拓展一站式社會服務，包括上門探訪、專業輔導、就業支援、社區融入活動等。陳國基又提及，新家園協會社工分享了他們在平日工作中與基層人士互動的經歷，令他回想起自己年輕時作為友師、教導基層青年彈結他的時光。