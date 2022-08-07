東鐵七彩列車記沿線文化 李慧詩英姿車廂尋 (17:05)

整個藝術作品的總面積超過900平方米，超過兩個標準籃球場。負責設計列車外貌的本地藝術家及插畫師黃鼎豐表示，設計靈感源自各車站的中文名稱筆劃及顏色，車身亦配有「East Rail Line東鐵綫」字樣。另一位藝術家鄭健業則負責車廂設計，其靈感來自東鐵綫16個車站所屬社區的地標，例如旺角東站的海報加插了一條大金魚，突顯旺角金魚街的特色。

鄭亦指導了三間中小學的學生，一同設計了車廂內的熱氣球圖案。有份設計熱氣球、就讀孫方中小學五年級的陳浠堯對自己的畫作能夠印在車廂內感到「很振奮」，因為可以讓更多人觀賞到自己的作品。賽馬會體藝中學的學生則表示很有成功感，眼見很多市民來觀看亦感到「沾沾自喜」。

列車駛入大埔墟時，大批鐵路迷在月台等候及拍照，亦有家長帶同小孩對場參觀。他們均覺得車廂設計很繽紛，即使活動延遲了半小時，仍十分值得等待。