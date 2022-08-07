消費券派發市面人流旺 小商戶指金額小提振作用有限 (16:42)

旺角商場「星際城市」有不少售賣相機配件的商戶，下午亦現人流，不過，專售相機鏡頭的店舖負責人石先生預期生意生意不會有太大升幅。他說上一階段市民可獲派發5000元消費券時，較願意補貼差價購買7000元至8000元的相機鏡頭，但他預計客人今次最多只會願意購買4000元至5000元的相機鏡頭。

在社福機構任職的Ken認為分期領取消費券，八達通須分三期領取安排較差，尤其對長者而言相當麻煩，「老人家可能又要行多幾轉，有時又會忘記，不知道自己有否領取到。」Ken認為，這一期派發的消費券對於提振市民的消費意欲而言，並非有特別大的幫助，「（消費券）多也不是特別多，例如我想用錢換iPhone亦做不到。」

財政司長陳茂波則在Facebook出短片，指期盼市民加碼消費，全力帶旺經濟。他又指在街頭「派糖」，準備了棉花糖和爆谷，周日早上向市民派發。政府今天開始向約636萬名合資格市民分期發放第二階段的消費券，總額逾300億元，他指市面上的疊加優惠和市民的加碼消費，希望對急需支撐的本地經濟帶來提振作用。