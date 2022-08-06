調查：兩成兒童有電子裝置 機構指家長與子女同玩有助大肌肉發展 (15:38)

香港城市大學社會及行為科學系研究員蘇詠珊指出，研究顯示20%的兒童有自己的電子裝置，16.2%的兒童每日玩電子遊戲時間不符合世衛標準，即每日多於60分鐘。近3成家長從不與子女一起玩電子遊戲。

不過，研究指出親子電子遊戲時間有助促進家長與小朋友的交流，從而建立親密關係。子女亦會模仿父母使用智能產品的模式，因此家長應以身作則，適量地使用螢幕產品。路德會新翠少年中心單位主管朱銘欣補充，家長陪子女玩電子遊戲時可給予讚美及反饋，有助提升子女的自信心，並為小朋友制定使用電子產品的時間表，限制小孩每日玩電子遊戲的時間。

有在職家長反映即使制定時間表，負責照顧小孩的長輩卻不願意配合，令理論難以實踐。有家長又表示自己要獨力處理大量家務，就算有時間表亦無力執行。