尖沙嘴暴動案押後8.19判刑 法官：量刑傾向高於3年9個月 (14:27)

罪成的9名被告依次為李穎淇（現年30歲，下同）、17歲男學生、廖偉明（28歲）、莊嘉灝（27歲）、聶嘉寶（27歲）、黃千溥（24歲）、羅後成（21歲）、潘冠雄（28歲）及羅漢銘（24歲）。李穎淇和聶嘉寶在開審前認罪，第九被告蕭呈希經審訊後脫罪，原為第六被告的羅樂文則缺席審訊。

辯方呈遞涉及同場被捕的8人、分拆審理的案件，法官游德康以3年9個月為量刑起點。王官明言本案的量刑起點傾向較高，「可能看似你哋會覺得有個所謂嘅不公（disparity）」，故事先聲明，予辯方機會作補充。

辯方求情時指，兩宗案件源於同一件事件，涉及同一批被捕人士分拆審理。游官當時已考慮暴動中有警員被汽油彈擲中，致二級燒傷，而各被告沒有直接暴力行為，僅留守現場壯大聲勢，才決定量刑起點；縱區院其他案件對本案沒有約束力，仍有一定參考價值，法官應具備充份理由，才會提高起點，又強調3年9個月「一啲都唔短，一啲都唔輕微」。

另外，辯方呈上多封求情信，力陳各被告過往品格正面，熱心公益。其中黃千溥創立社企「理想．點」，幫助年輕人立足社會，提供同理心訓練、初創企業支援等。黃在裁決前任職香港民研，至罪成才辭職，可見他對社會充滿責任感。