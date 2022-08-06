調查：逾兩成青年受訪前兩周曾遇網騙 團體籲受害者求助 (12:25)

團體「關懷愛滋」今年5月至6月期間以網上問卷訪問401人，受訪者年齡介乎18至35歲，主要研究年輕人在交友應用程式所遇的網絡騙案，與其精神健康狀況關係。調查發現逾兩成受訪者在受訪前兩周有遇到騙案，當中4成人損失金錢，由數百元至數千元不等；約4%受訪者（18人）泄露私密照片。調查又指，遇上騙案的受害人在抑鬱、焦慮及睡眠質素3方面均較不曾遇過騙案的受訪者差。

關懷愛滋項目經理、註冊社工陳智傑說，涉及泄露私密照片的受害人分佈不同年齡，他認為如受害人被泄露於網上的資料難以移除，對其精神健康影響亦大。中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授楊雪表示，教育程度較高的受訪者，較不願求助。

陳智傑稱，關懷愛滋及組織「關注婦女性暴力協會」均向不同對象提供「未經同意發放私密影像下架支援」服務，相信在組織介入下，網上平台或有機會較快將相關內容下架；組織同時提供心理輔導服務，鼓勵受害人有需要時可求助。