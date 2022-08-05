「姜牧師」持自拍棍直播被控阻差辦公罪脫　官稱兩警證供有分歧 (18:28)

報稱牧師的被告姜嘉偉（30歲）被控於2021年7月1日在銅鑼灣京士頓街9號外，阻礙依法執行公務的偵緝高級督察梁子祺。

梁官裁決時指，偵緝高級督察梁子祺供稱，擔心被告個人資料外洩，着被告停止拍攝，惟片段顯示被告稱「無問題，請洩露我個人資料」。梁子祺繼而稱，擔心被告意外鬆手而擊傷同袍。負責搜身的警員13487梁浩泓卻稱，被告手持自拍棍，令他需彎身「由下而上」為被告搜身，造成阻礙。

梁官指，兩名警員不曾叫被告放下自拍棍，亦無解釋其自拍棍如何阻礙搜查、造成危險，上述可見，兩名警員證人的關鍵證供出現分歧。梁官質疑兩人「為何不表明自拍棍影響搜查？」。

梁官續指，由片段可見，警方要求被告脫下口罩、出示身分證等，他亦按要求照做，及至搜袋，被告更稱「你想搜乜嘢，隨便」，顯示被告表現合作，又指即使被告的裝束、拍攝方式均有可疑，但基於兩名警員證供有分岐，控方未能在毫無合理疑點下舉證，裁定被告罪名不成立。