兩前保險代理虛報投保人受傷騙賠償　分判囚18個月及160小時社服令 (18:16)

2名被告依次梁景麒（36歲）和余勝賢（36歲）皆報稱友邦前保險代理人，梁早前承認5項欺詐罪及4項串謀詐騙罪，余則承認一項串謀詐騙罪名。

辯方求情稱，首被告梁景麒為人勤奮，去年離開友邦後與兄長經營家族生意；又指他過往沒有刑事紀錄，被捕後積極配合廉署調查，對事件感到後悔。至於次被告余勝賢並不知道騙局詳情，僅協助梁景麒聯絡客戶，並沒有收取任何利益、陪同投保人看症、以及處理投保書和賠償書。

法官林嘉欣判刑時斥責兩被告違反誠信，並就首被告的判刑，以判監2年半為量刑起點。因其及時認罪和償還騙款予友邦，判首被告共監禁18個月，部份刑期同時執行。

林官稱，次被告並非案件重要角色，但仍向首被告轉介客戶，讓其誠信蒙上污點，難以重回保險業，惟值得給予改過機會，判處160小時社會服務令。

案情透露，首被告梁景麒曾獨自或串謀余勝賢、1名下線代理及4名投保人，虛報9份保單的投保人職業和薪金。友邦在成功投保後，批准向首被告及其下線代理支付約9.5萬元佣金；他們亦虛報投保人受傷，向友邦提交虛假賠償申請書和收據，使其向投保人支付約60萬元保險賠償。