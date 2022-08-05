增一宗瘧疾死亡個案　醫管局或向內地採購瘧疾藥物 (18:11)

醫管局總行政經理劉家獻亦指，今午有一位瘧疾病人死亡，該名病人8月3日在伊利沙伯醫院內科病房留醫，同日轉到深切治療部繼續治療，惟送院時情况轉差，服藥後未見好轉。另外，暫時有19位病人在公立醫院治療瘧疾，包括8名病人在瑪嘉烈醫院留醫，2名病人在伊利沙伯醫院留醫，9名病人在廣華醫院留醫。劉家獻稱，為了應對瘧疾的緊急情況，醫管局已成功採購有關藥物，稱暫時有足夠藥物應對瘧疾，有需要時會從其他地方採購藥物，例如內地的地理位置較近，能夠即日取藥。

衞生署將聯同醫管局為涉及個案的同行人士作醫學監測，希望將有病徵人士盡快送院，亦會為無病徵人士安排血液測試。張竹君亦指，多地都有瘧疾個案，較難要求抵港人士入境前接受測試，當局會於入境前詢問從非洲畿內亞來港人士是否有病徵，如有將會直接送院；如沒有病徵則視乎對方意願安排抽血檢驗。