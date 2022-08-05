全港學校暫時維持半天面授課堂　中學按接種率可申請全日授課 (16:22)

中學方面，學校（包括特殊學校的中學部），可安排上午或下午不多於半天的面授課堂或考試。學校不可安排同一級別學生全日上課。不過，若個別中學能達到特定接種率，教育局會按實際情况，讓有關學校為學生安排全日面授課堂，包括所有直接僱用教職員已符合「疫苗通行證」的要求；及已完成接種2劑疫苗並超過14天的學生，達到全校可接種疫苗的學生人數的90%或以上。

教育局指，若中學的學生未能達到全校恢復全日面授課堂的疫苗接種率，但個別級別的學生達到條件，教育局亦可允許有關學校，為該級別的學生進行全日面授課堂及其他活動 。

小學方面（包括特殊學校的小學部）則可安排所有學生於上午回校，參與不多於半天的面授課堂或考試，學校不可在另一個半天安排任何個別級別學生的學習或其他活動 。

至於上午班或下午班的幼稚園，可安排學童分別於上午或下午回校參與半天課堂；全日班的幼稚園可安排學童於上午或下午回校參與不多於半天的面授課堂。教育局指，小學及幼稚園學生年紀較小、自理能力較低，而3至11歲群組的疫苗接種率目前仍不高，故暫時不會安他們全日面授課堂。

課外活動方面。中學和小學，如學校個別學生已完成接種2劑疫苗並超過14天，學校可安排相關學生在放學後或上學的另一個半天，參與非學術性的課外活動（如音樂、體育活動、校隊訓練）， 學生亦可在校內（包括上課及 課堂外的活動）參與一些不佩戴口罩的活動（例如吹奏樂器、接觸式運動如足球、籃球等）。

不過，教育局指幼稚園學生的自理能力較低，不宜在另外半天留校參與其他活動 。