虛報兩DSE試場有炸彈及偷銀包　男公務員3罪成囚16個月 (16:30)

裁判官林子勤裁決時稱，被告楊偉忠（54歲）自辯表示，2020年5月3日，即事發前一日在辦公室工作，其後遺漏電話，翌日在辦公室取回。惟林官指，沒證據指被告有大量工作須在周末上班。被告又指曾把電話密碼告知兩位同事，但林官認為，電話內有很多私人資料，隨意把密碼交給他人不常見；被告發現遺失電話，未有即時致電尋找，更相信電話必然遺留在辦公室。林官指其證供是「超乎現實、過份巧合」，裁定被告當時管有其手機，錄製虛報炸彈的錄音或協助錄製，裁定他罪成。

至於盜竊及管有他人身份證兩罪，被告自辯稱，2018年與杜姓事主一起上課，杜的銀包意外跌入其環保袋，被告的家傭以為是被告的銀包，遂放在窗台的透明膠盒，被告則未有發覺銀包，直至被警方搜出。林官稱，其家傭「日復日、月復月」看到銀包在同一位置，卻不向被告確認；且窗台十分整齊，又緊接被告的睡床，不認為被告未有發現銀包。故林官裁定，被告必然知道該銀包不屬於他，及無合理辯解下管有事主的身分證，裁定兩罪罪成。