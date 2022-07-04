劏房聯盟更新「十大標準」予租戶揀選單位　大部分受訪租戶冀設獨立水電錶阻濫收費用 (16:35)

大聯盟2017年推出的「十大住屋標準」包括：每年加租幅度少於通脹、以政府水平收取水及電費、有簽署租約、業主願意提供合理的維修服務、人均居住面積不少於75平方呎 (公屋標準)、有獨立廚房、有獨立廁所、有窗、室內通風良好、天花及牆壁無剝落及漏水滲水等，以及有冷氣。

五年過去，大聯盟發現劏房居民居住環境未有明顯改善，政府就劏房推出的政策亦未考慮其住屋環境和質素，故重新檢視「十大標準」，制定更仔細的準則，冀提升劏房戶的住屋權意識。

透過葵涌街坊的聚集小組及問卷，大聯盟新訂標準細項，包括租期內不能加租、廚房內設抽氣扇等，其中「獨立水電錶」獲96%的受訪者認同，是最大比數通過的一個細項。大聯盟發現，清𥇦租務收費、獨立廚廁和維修權責等問題，屬劏房戶的最大關注點。大聯盟成員勞洛豐指，不少劏房戶廁所水出現倒灌及遭業主濫收水費等。

住在東寶樓的翁先生表示，其劏房每月租金為3600元，房內雖設有分隔的廚、廁，但單位內電表不穩，數日前在廚房煮麵亦遇「跳制」情況，3年來換過7部煮食爐。廁所倒灌問題，亦浸濕房內家具，冰箱也因而損壞。他期望政府能興建更多的公屋或過渡性房屋，縮短「上樓」時間。

大聯盟建議政府成立「劏房專案小組」，並逐步修例，為住屋環境訂立標準，改善劏房戶的生活質素。大聯盟亦希望租戶日後簽定租約前可先參考進階版的標準，抵制未達標的劏房單位。