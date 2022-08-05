29歲男文員涉政總內叫女同事脫衣非禮罪脫　官令還押索精神科報告 (16:09)

29歲被告陳德俊被控於去年8月2日犯案。他自辯時稱，自2012年起患躁鬱症，曾強制入院治療，並定時覆診及服藥。案發前一個月起自覺被跟蹤，且同事不時發表反政府言論，他憂慮會被牽連，由於已失眠多天，因不想影響工作，在案發前自行加大藥量。

辯方以被告躁狂抑鬱症病發、服食過量藥物為由，爭議其口頭招認的自願性。不過布官指，被告一直按指示服藥，卻在案發前突然服食過量，更向警員表示無服藥，這點值得商確，拒絕接納其證供，亦不會剔除招認。

布官指，警誡錄影會面顯示被告談吐舉止正常，兩名警員證人亦有相同觀察，裁定二人實話實說。布官又裁定事主X作供表現堅定，被告當天突然關上房門，孤男寡女之下，兩度叫X「除衫」，伸手向X胸口的鈕扣前，X欲離開之際，被告仍鍥而不捨，捉住X的手腕互相糾纏，「任何正常思想的人，必然視其為猥褻侵犯」。

惟辯方精神科醫生指，即使被告無過量服藥，仍有可能出現急性認知錯亂，嚴重時會自言自語、有幻聽幻覺等，再者被告留院期間曾向職員做出「性姿勢」，法庭難以排除被告受躁鬱症影響而犯案，疑利益歸於被告，裁定他罪脫。