犯罪集團金錢利誘海外人士借出戶口洗14億黑錢　警拘13人 (15:25)

警方財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹指，集團會協助欲「賺快錢」的市民開設空殼公司，再提供文件予他們開設大量公司戶口，並將戶口交由骨幹成員操控，其間多次轉帳，協助處理合共超過14億元懷疑犯罪得益。調查顯示，集團持有近20個在本地銀行開納的公司戶口，在2021年9月至2022年5月期間處理上述得益，當中17宗涉歐美、亞洲等海外騙案，包括8宗電郵騙案兩宗投資騙案，受害人共損失約8100萬元，單宗損失金額為3萬元至1800萬元不等。據了解，有生化公司及工業公司牽涉其中。

羅表示，警方自本月3日展開一連兩日的拘捕行動，在全港多區進行搜查，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕13人，年齡介乎28至52歲，包括3名集團骨幹及10名傀儡戶口持有人，他們報稱為無業、司機、廚師等，人員在其身上及處所檢獲銀行卡、銀行及公司文件、手提電腦、電話等大量證物。被捕人士仍被警方扣留調查，警方正追查騙款下落，不排除有進一步拘捕行動。

警方指，行動已成功搗破一個活躍於本港的洗黑錢集團，提醒市民無論是否認識戶口借用人及購買者，一旦戶口被用作清錢黑錢，戶口持有人或已觸犯洗黑錢罪，呼籲市民切勿將個人銀行、證券或儲值支付工具戶口租出、借出及賣出，以免被人利用處理不明款項。