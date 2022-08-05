《蘋果日報》認無牌藏25支壓縮氣瓶判罰款7000元 (15:27)

被告為蘋果日報印刷有限公司，由清盤人母公司壹傳媒委派的律師代表。傳票控罪指，有人提出告發，指被告在2021年12月8日於新界將軍澳工業邨駿盈街8號，違反危險品條例第6（1）條及9（1）條，違反的條款或條件是「經批准的貯存所，在任何時間內，只可貯存牌照內所指定的危險品種類」。另外，被告被控於同日同地，並非根據並按照危險品條例批給的牌照而貯存9個四氟乙烷氣瓶及16個二氟一氯甲烷氣瓶，即根據危險品（適用及豁免）規例分類為第二分類的危險品。

辯方求情時稱，蘋果日報印刷有限公司於2021年6月停運，母公司壹傳媒於2021年12月被委任為其臨時清盤人，壹傳媒亦正清盤。辯方續指，希望法庭考慮其財務狀況，公司於2021年被保安局以《國安法》第43條凍結財產，除非得到授權，否則無法動用戶口支付任何罰款。辯方又指，被告對涉案的危險品並不知情，直至消防處進行消防檢查才得知，其後已配合調查，並將涉案的危險品放在另一倉庫妥為存放。

暫委裁判官鄭潤聰稱，考慮被告初犯、辯方求情及公司財政狀況等，就兩張傳票分別判處罰款5000元及2000元。惟辯方指出，需時向保安局提出申請以繳交罰款，申請28天的寬限，並獲批准。