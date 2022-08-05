黎智英將申司法覆核國安搜查令　冀阻警解封涉法律專業保密權手機 (15:20)

警方前年根據《警隊條例》取得搜查令，在黎的寓所檢取兩部手機。黎事後入稟高院，要求法庭定奪哪些資料屬新聞材料或涉及LPP，禁止警方查閱，該案尚未審結，材料暫獲封存。

警方在今年7月8日，根據國安法第43條實施細則，獲裁判官簽發第二張搜查令，並入稟要求高院解封上述材料，批准警方查閱。警方陳辭指，裁判官簽發手令時，認為兩部手機內的所有材料，均可能與危害國安的行為有關，亦已考慮材件是否屬新聞材料，或涉公眾利益豁免權。

黎智英一方則反對警方查閱材料，強調入稟挑戰首張搜查令時，高院有權定奪哪些材料屬新聞材料或涉「LPP」，亦已封存受爭議的材料，故針對第二張搜查令，高院亦有權決定是否解封該些材料。

陳官隨即回應，首張搜查令是根據《警隊條例》取得，法例規定高院有權干預。惟是次爭議的第二份搜查令，是根據國安法實施細則簽發，與前者「完全是兩回事」，質疑高院無權裁斷第二份搜查令的法律效力，黎須直接在裁判官席前反對批出手令，或提出司法覆核挑戰。

黎智英一方確認會在下周二（9日）或之前入稟司法覆核。法庭排期8月22日一併審理，預留一天審期。