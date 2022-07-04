林定國承諾加快處理初選案拒評設陪審團與否　欲邀法律專業人士向外解釋香港法治 (13:23)

林定國表示，會積極出席國際法律論壇，以糾正對本港法治的錯誤想法，亦計劃邀請法律界專業人士，包括退休法官、律師及商界領袖等，一同向國際解釋香港司法，認為若只由政府官員解說，難免會讓人質疑可信程度。若有其他社會人士加入解說，相信會加強公信力，強調只會向國際社會告訴事實，讓他們自行判斷。

至於民主派47人初選案的審訊進度，林定國表示社會關注案件審理進度屬合理，承諾會採取行動釋除公眾疑慮，同意「延遲公義並非公義」。林定國未有評論初選案應否設陪審團，僅表示由三名指定法官審訊，亦不會影響公平程度。林定國又指，近年的檢控人員的工作量增加，呼籲公眾諒解，並強調涉及《港區國安法》案件的訴訟程序並非特別長，律政司已外聘律師協助工作，法庭亦會主動管理案件，加快處理案件流程。

稱欲回報香港而出任司長 即使受制裁亦不感驚訝

林定國亦於訪問中被問到為何會接任律政司長一職，林定國指香港是他的家，他在港出生和長大，認為要努力回報。他指即使最終被外國制裁亦不會感到驚訝，又指在外國沒有任何資產。