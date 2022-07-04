海關6至7月破38宗大麻類毒品案　檢獲量較去年同期升1.1倍　強調積極打擊大麻二酚產品 (13:04)

機場科空運貨物第二組高級督察劉子俊表示，38宗案件中有35宗在機場破獲，涉及123公斤的大麻類毒品，當中七成（87公斤）為大麻花、大麻草及大麻樹脂，其餘三成（36公斤）為糖果、精油等含四氫大麻酚（THC）的產品。有關毒品市值合共達1600萬元，增幅超過6倍。

劉子俊稱，不法份子會透過不同方法隱藏大麻氣味，如透過真空處理、多層物料包裝。他舉例指，曾在報稱中藥的空運貨物中發現2.8公斤大麻花，利用藥材濃烈氣味、與毒品的相似外表掩飾；另在報稱縫紉線的貨物中檢4.9公斤大麻花，毒品獲多層錫紙包好，收藏於中軸線卷中掩人耳目。

海關毒品調查科機場調查組高級調查主任曾慶鈴表示，其餘3宗案件於市內破獲，包括7月在上水搗破歷來最大型大麻花儲存中心，涉及159公斤、市值3000萬的大麻花，有關毒品主要來自北美等大麻管制寬鬆的地區。

另外，曾慶鈴亦提到，今年首7個月共檢取逾27000件懷疑含THC的大麻二酚（CBD）產品，3000件已檢驗的產品中，有8成證實含THC，案件共拘捕12人。她稱，據調查估算，2021年有483名21歲以下青少年吸食，較前年升48百分點，大麻亦已成為青少年最主要吸食的毒品。海關會繼續以積極態度打擊大麻毒品及大麻二酚（CBD）產品，呼籲市民及留學生在暑假期間，切勿攜帶相關產品返港，在境外亦應避免購買及使用相關產品。