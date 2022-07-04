衛生防護中心：近月30宗瘧疾輸入個案　1死4人留醫ICU 醫管局啟動緊急應變指揮中心 (21:13)

中心表示，30宗外地傳入的瘧疾確診個案，涉及30名年齡介乎25至57歲的男病人，他們於7月1日至8月1日期間抵港，當中21人由非洲幾內亞抵港。所有患者抵港後均於指定檢疫酒店檢疫，一名52歲病人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲，其餘29人送往公立醫院治理，10人經治理後已出院，另外4人及15人分別情況嚴重和穩定。

中心指，近日輸入性瘧疾個案有上升趨勢，全涉由非洲抵港人士，呼籲市民不論在本地或外遊，時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。

另外，醫管局表示，因應本港近期出現的瘧疾輸入個案群組，醫管局啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各醫院聯網接收瘧疾病人。

醫管局總辦事處及各聯網管理層，聯同感染控制專家今日召開緊急會議，就瘧疾輸入個案群組的最新情況，檢視醫院隔離病床、藥物、治療方案等不同應變措施。公立醫院會安排隔離病牀及合適的藥物為感染瘧疾的病人提供治療。醫管局會密切監察情況，適時調動病牀及人手，為感染瘧疾的病人提供適切治療。

醫管局巳提醒前線醫護人員提高警覺，如病人有旅遊史及出現類似感染瘧疾的徵狀，應即時安排隔離及進行相關檢驗，以確定病人是否感染瘧疾及盡快提供合適治療。另外，醫管局亦已指示各醫院行政部門，要加強滅蚊、杜絕蚊患，防止瘧疾傳播。

瘧疾是一種可致命的嚴重疾病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛等症狀，重症瘧疾的病情比較嚴重，如沒有適當治療，可導致死亡。