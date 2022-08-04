31歲父認衣架襲子候判 (19:04)

31歲被告以L.S.K.為代號，報稱無業。控罪指被告於2021年1月在元朗一村屋，故意襲擊一名4歲男童X，導致他可能承受不必要的苦楚或健康損害。

控方案情指，被告與X的母親育有X及X的弟弟，案發時被告與X母分居，但X母不時到涉案單位探望兩兒子。2022年1月某日下午，X母突然被嘈雜聲弄醒，便走出客廳看到被告蹲在地板、拿著黑色衣架指向X，又用衣架多次襲擊X的臀部，並以憤怒的語氣和粗口指罵X，期間X哭泣。

X母其後使用手機拍攝當時情況，並將片段向朋友分享，但該影片卻於同年5月31日在網上和報紙廣泛傳播。曾與男童母親共事的社工，在影片中認出被告與X；最終社署於6月2日報警。X同日被送往屯門醫院檢查，初步評估X患上亞氏保加症。

5日後被告被捕，並在警誡下承認曾打X，稱X當時他頑皮，用黑色衣架打及用腳踢X的弟弟。被告曾勸阻X但不果，基於憤怒及一時衝動，出手打X，又稱這是他第一次打X。6月21日男童X接受會面記錄，只粗略地稱被告曾打X，又用腳踩其背部，把X推倒在地。