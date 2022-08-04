童樂居案多兩人認罪　首有人否認控罪　一認罪被告願交代院舍所見所聞 (19:02)

認罪的兩人為李佩貞（32歲）及張惠燕（30歲），二人自2021年8月起在童樂居任職幼兒工作員。

李佩貞承認一項虐兒罪，案情指，去年12月12日下午6時許，李與2歲女童H及另外兩名幼兒，坐在2樓2號活動室的軟墊上，當H欲取李手上的物件，李隨即以手打向H的手，H以相同方式還手，李繼而掌摑H。不久，H躺在軟墊上擺動雙腿，李見狀大力打其腿，再兩度掌摑H、搖晃其頭部，H不斷哭泣。

另一被告張惠燕承認的兩罪，涉及兩名1歲男童K及AH。案情指，去年11月29日早上，包括K在內的12名幼兒各自在嬰兒床上，其間K站起來，將一張被子扔落地上，張見狀用手打K的頭致他倒在床褥上，張拾起被子後，再到床尾大力掌摑K面部。

第二次事件發生於12月5日，當時3樓1號睡房內，包括AH在內有8名幼兒，張本在房間內清潔，當在床上的AH將玩具高舉過頭，張大力搶走玩具，推AH的頭部致其頭撞向床，再兩度掌摑AH的面。

此外陳靄盈否認控罪，審訊排期於2023年1月18日進行。其餘5人李慧雯、謝綉蔚、周翠英、傅悅朗及劉露琪暫毋須答辯，部分人被加控，將於9月16日答辯。