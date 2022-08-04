理大教授容啟亮：不會強制學生考察內地　稱應由學生自發 (18:23)

另外，理大今天公布「科學世界︰探索太空 造福人類」中學生科普計劃的「太空實驗設計比賽」結果，校方表示將改善實驗方案，之後推薦將實驗方案隨中國航天員出發，考慮送到太空站實踐。校方收到26份來自22間中學的實驗計劃書，最終由拔萃男書院、拔萃女書院和聖保祿學校的參賽隊伍贏得冠、亞、季軍，分別獲得10000元、5000元及3000元現金資助，以獎勵同學繼續在校內推動科學教育。

男拔冠軍隊伍的5名成員，是校內天文學會成員，他們提出在太空站探究蜥蜴如何適應微重力和輻射，了解影響細胞代謝的因素。團隊相信有助研究太空環境對人類身體組織的成長和修復機制的影響，可為人類將來長期執行太空任務做好準備。