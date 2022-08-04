海關檢5700萬支私煙拘兩男 (17:52)

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指，關員經過全天候調查，於7月23日中午突擊搜查粉嶺坪輋鐵皮場，在一個40呎貨櫃中檢獲約1100萬支私煙。經跟進調查後，關員再於7月25及26日突擊搜查一個元朗新田貨櫃場、兩個位於青衣青鴻路停車場和一個位於屯門屯義街的停車場，於場內5個貨櫃內檢獲約4600萬支私煙。

海關發現私煙集團會於偏遠和隱蔽貨櫃場、鐵皮場、停泊大量重型貨櫃車的停車場收藏私煙，企圖逃避偵查，並將私煙收藏於各區不同位置，分散遭截獲的風險。海關初步懷疑私煙經由海路運抵本港，部分為本港不常見品牌，估計當中約3成私煙會重新包裝後轉往東南亞地區出售。今次搗破的案件，其犯案手法與7月初破獲7800萬支私煙的案件相似，將會調查兩宗案件是否關聯。

海關今年1至7月共檢獲3.3億支私煙，市值約9.5億元，應貨稅值約6.4億元，較去年同期上升37%。海關會加強從源頭堵截，嚴厲打擊儲存和分銷私煙活動。此外，海關呼籲年輕人切勿為「搵快錢」而參與私煙活動。