投訴腫瘤科醫生張文龍疏忽被醫委會拒受理　死者家屬申司法覆核 (17:29)

死者為順龍控股董事朱振民的亡母董愛玉，是次司法覆核的申請人是董愛玉的孫兒朱國耀（音譯），答辯方為醫委會初步偵訊委員會。

入稟狀指稱，死者董愛玉在2009年肝細胞癌復發，主診醫生張文龍首先處方名為「蕾莎瓦」的標靶治療藥，其後再處方「紓癌特」，與前者一同服用，董最終在2013年10月離世。家屬於2019年8月向醫委會投訴，指張文龍應知悉沒有相關研究支持「紓癌特」適用於治療肝細胞癌，張亦不曾向董愛玉或其家人解釋，處方「紓癌特」是試驗性質。

中大藥劑學院教授李詠恩撰寫的醫療報告提及，有研究顯示，「紓癌特」的副作用較「蕾莎瓦」嚴重，治療肝細胞癌的效果亦較差，故混合兩種藥物治療並不恰當。醫委會初級偵訊委員會不受理投訴，並引述獨立專家意見認為，董愛玉當時治療選項不多，而張文龍是考慮「蕾莎瓦」成效不彰，才處方「紓癌特」，決定恰當。

家屬不服上訴，醫委會於今年5月維持決定，認為沒有足夠證據顯示張文龍可能有專業失德，故不會繼續調查。

申請方爭議初步偵訊委員會的決定不合法及不合理，例如在過早階段否定家屬延聘的專家報告，誤判董愛玉已「暗示」她同意張處方「紓癌特」等，要求法庭推翻醫委會的決定。