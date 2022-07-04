新冠疫情｜本港增5020宗新冠陽性個案　94歲女病人獲恩恤探訪後染疫及離世　家人補交檢測同呈陽性 (17:42)

醫管局指，女病人在8月2日因自身疾病情况危急，醫院獲准一名家人恩恤探訪，當時他的快速抗原測試呈陰性，之後補交的核酸檢測結果就呈陽性，女病人檢測其後亦確診。院方經追蹤調查後，發現同房的3名女病人感染，暫時未知是否因恩恤探訪而有醫院感染群組，正調查當中的關連。

醫管局總行政經理劉家獻表示，暫未有打算收緊恩恤探訪安排，又解釋恩恤探訪和其他特別探訪途徑不同，僅病人在情况危急下才獲准，探訪者未必可以即時做到核酸檢測，故要求他們先做快速抗原測試，其後補回核酸檢測結果，認為即使探訪者染疫而快測時陰性，亦反映病毒量未必太高，而早前醫管局已收緊其他探訪方式的檢測安排，望減低醫院出現感染情况。

學校今（4日）增367宗呈報陽性個案，涉及286間學校，3間學校須停課一周，其中聖公會阮鄭夢芹小學2E班、丹拿山循道學校4D班，均有3名學生確診；香港神託會培恩幼稚園K3B班則有2名學生確診；多6間院舍呈報陽性個案，包括何文田保良局壬午年耆樂居、鴨脷洲護老中心、圓玄安老院、松悅園耆泰護養院暨日間護理中心、保良局鄭翼之中心、利民會環翠之家。衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，現時疫情未見頂，正緩慢上升，希望市民保持警覺。