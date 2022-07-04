女社工被控示威時未能出示身分證罪脫律政司上訴　稱社工僅手持身分證不符法定要求 (16:23)

律政司署理高級助理刑事檢控專員（特別職務）伍淑娟表示，答辯人林曉樺（案發時22歲）多次要求女督察出示委任證，其間作勢取出銀包和手持身分證，屬於阻撓警員執勤，亦不符合出示身分證明文件的法定要求；由於原審裁判官的法律觀點有錯，本案應該發還重審。

伍表示，答辯人一直緊握銀包質問警員，不太相信她願意和警方合作，而如果警員從她手上拿走身分證，不排除引起其他肢體動作或「犯罪行為」。伍又指，本案發生於社會動蕩的高峰期，答辯人位於「風眼中心」和警員爭執，容易引起現場情緒高漲。

代表答辯人的大律師李國輔則指，答辯人向督察展示身分證之前，另一警員已決定拘捕答辯人，所以答辯人的舉動不能視為拒絕配合警員。李又指，市民固然有責任出示證件，警員亦有責任查閱市民的證件，而且案發時的環境大致平靜，並非兵慌馬亂。法官黃崇厚聽取雙方陳辭後，押後至9月14日頒布判辭。