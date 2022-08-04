男商人疑因商業糾紛遇襲波及孫女　3男襲擊罪成 (15:15)

被告倉務員李培耀（28歲），均為無業的張富傑（33歲）和陳效智（47歲），同被控於前年10月22日在大圍一小學外襲擊女童X。周官裁決時稱，本案最大爭議為被告的身分辨認，調查警員審視了約370小時閉路電視片段，周官接納該警員證供可信，並認出3名被告。

綜合閉路電視片段和證供等，周官指，首被告和第三被告事前在學校附近出現，第三被告堅持向麥當勞員工索取中杯，付錢亦在所不計，以盛載液體。次被告淋液體後遭校車司機追問，首被告隨即現身，協助對方登上的士逃離脫險。周官裁定三人互相認識，首被告和第三被告知悉次被告下手，並擔任不同角色共同犯案。

由於X的外公供稱事隔多時及有老花，未能認出施襲者，首被告另被控於同年9月30日有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪不成立。另外，X母親早前認不出襲擊她的首被告，周官裁定他普通襲擊罪表證不成立。