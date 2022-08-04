男教師示威時藏雷射筆罪成囚5個月　保釋候上訴 (13:13)

辯方為被告黃坤培（27歲）申請保釋等候上訴獲批，其保釋金由6000元加至1萬元，另須交出所有旅遊證件、不得離港、每周3次到警署報到等。

辯方引述背景報告指，被告在學時品學兼優，無不良嗜好，他自小立志成為教師，最終得償所願，畢業後回母校任教數學，手執教鞭5年，被告真誠向感化官表示，他因本案失去教席，已是「寶貴且痛苦的一課」。

辯方呈上3封求情信，其中為被告所任教中學的校董、甘姓神父，他形容被告本性善良，熱愛教育工作。同業林老師指，患過度活躍症的兒子由被告任教，她從事教育逾20年，能分辨誰是「打份工」、誰是願意付出，被告一心為母校着想，絕對是後者。

辯方指，2月裁決至今，因各種原因而押後判刑，包括被告確診、其所住的大廈需強檢等，漫長的押後對被告而言是一種折磨。辯方特別提到，被告土生土長、努力讀書、努力做人，「若非2019年社會風波，相信咁樣品格嘅數學老師，極有可能畢生不會犯法，成件事都幾令人婉惜、可惜、痛心」，冀法庭盡量慈悲，給予被告一個機會。