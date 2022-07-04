涉於「連登」及Instagram發布港獨字眼　兩男被控煽動罪還押候訊 (13:11)

法庭先處理涉及「連登討論區」的案件。控方稱，已完成調查工作，未有修訂控罪，可以答辯。代表被告陳偉倫（30歲）的辯方表示，由於前日下午才收到控方的文件，故需時處理提供法律意見，下次聆訊時可以答辯，獲羅官批准。

至於另案被告為廚房工人陳冠旭（28歲），控方申請修訂控罪的日期。修訂控罪指，被告被控於2021年1月17日至2022年6月14日期間，於Instagram發布及／或持續展示陳述、相片或海報，具意圖：引起憎恨或藐視中央及／或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

辯方續稱，需時審視文件以提供法律意見，申請押後再訊獲准。另辯方提出保釋申請，但遭羅官拒絕。