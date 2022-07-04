「和你Sing」男學生上訴刑期被拒　官稱被告與警傷勢相若拒接納屬自衛反抗 (12:59)

上訴方爭議上訴人勞俊昇（案發時20歲）遭便衣警撲向背上，從後箍頸，他感呼吸困難，亦誤以為對方是黑社會成員，故驚慌逃跑，其間遭多人施以不合理的武力，包括以硬物擊打。

高院法官陳仲衡在判辭指出，醫療報告沒有顯示上訴人頭部的傷勢，脗合遭長條形硬物襲擊，不足以推論他遭警員襲擊受傷，他的傷勢不輕，但案中3名警員亦受傷，情況脗合他曾激烈掙扎；陳官亦同意原審裁判官所指，不論警員曾否以警棍襲擊上訴人，他在警方未有使用武力時，已激烈反抗，故不認同他當時正在自衛。

陳官續稱，警員反覆警告上訴人時，兩人正在糾纏，距離「觸手可及」，不接納上訴人聽不到警員表露身份；陳官亦同意原審裁判官觀察上訴人自辯時，供辭自相矛盾、有悖常理，有充分理據拒絕上訴人的供辭。上訴方3個上訴理據皆不成立，故高院駁回定罪上訴。

至於上訴方不服刑期的上訴，陳官認為本案判處監禁屬恰當，而上訴人並非「極度年輕」，他激烈反抗導致警員受傷，故其傷勢不應是有力的減刑因素，總結刑期並非明顯過重，駁回刑期上訴。