6個月大至3歲幼童今起可接種科興疫苗　首半小時有150名家長網上預約 (14:10)

楊何蓓茵又指，衛生署轄下的母嬰健康院今個月中起，可為有接受常規服務的幼童接種科興疫苗，學校亦可以聯絡當局，安排接送學生到社區疫苗中心接種疫苗。她又表示，社區疫苗接種中心會「大變身」，例如會特別為兒童設置有卡通圖案的接種間，讓兒童能在輕鬆的環境下接種疫苗。另外，中心亦會有地方，方便家長替子女換尿片、餵哺母乳等。

指定接種地點官涌體育館門外今早未見人龍，10時多陸續有家長帶同子女到場接種疫苗，網上預約系統亦顯示官涌體育館今日尚有名額供市民預約。

家長洪小姐就約於11時，攜同2歲11個月大的兒子到場接種科興，她覺得「打針好重要」，一直留意消息希望政府放寬年齡限制讓兒子能接種疫苗，今早9時預約後便立即來打針。另一位家長葉先生及其2歲半的兒子則於早上10時多已經到場，葉先生指預約過程暢順，認為科興疫苗的技術比較成熟，故希望盡早帶兒子打針以加強保護。