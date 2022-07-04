8名應屆DSE殘疾學生獲港大取錄　患重度弱學生讀工程科學冀改良助聽器 (18:44)

梓朗自小有重度弱聽，與人溝通時需戴助聽器，大部分時間依賴「睇口型和少少靠估」，疫情下人人戴口罩，更令他難以完整地聽到別人說話，也在網課時錯過不少重要信息，「開頭很不開心，多得各方面幫忙，也學識了要主動，例如聽不清楚時主動問人」。梓朗就讀直資男校聖保羅書院，他在上月文憑試放榜獲最佳5科23分成績，今天獲港大工學學士（工程科學）課程取錄。他希望學習工程科學的知識，日後研究及改良助聽器，有志成為聽力學家，幫助其他飽受聽障影響的人。

港大亦取錄患有脊椎肌肉萎縮症的育姗，她9月將入讀理學士課程。育姗寫字較一般人慢，備試其間要一邊做下肢物理治療，一邊拿起課本溫習，憑著刻苦，成為全港唯一一名文憑試綜合科學科5**日校考生，最佳5科獲23分。展望大學生活，她期待「上莊」和入住校內宿舍，亦希望未來有機會出國參與交流活動。

港大學生發展及資源中心輔導及心理培育總監楊麗瑩說，校方會為特殊需要學生度身訂做支援方案，例如考試加時、開設特別考場；又稱校方的精神是為學生作「合理調適」，不因殘障學生有限制，而降低學術要求，「對每個學生的（學術水平）要求一致」。