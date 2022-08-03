袁國勇團隊研究揭多種冠狀病毒可利用人體防禦病毒機制高效複製 (17:57)

研究團隊解釋，「干擾素」能抑制病毒在受感染細胞內複製，亦能降低其他未受感染細胞被感染的風險，而「凋亡程序」亦能避免病毒在細胞大量複製。

團隊在細胞系、離體肺組織和小腸類器官的實驗中，發現若能抑制或剔除負責執行凋亡程序的「半胱天冬酶-6」，可降低冠狀病毒的複製力。團隊在小鼠模型中，發現使用「半胱天冬酶-6」抑制劑可顯著降低中東呼吸綜合症冠狀病毒 （MERS-COV）的複製能力，小鼠存活率由33.3%提升至80%；而在剔除「半胱天冬酶-6」的小鼠中，MERS-CoV複製能力和引致的肺部損傷水平也顯著降低。

此外，「半胱天冬酶-6」裂解冠狀病毒核殼蛋白（nucleocapsid）所產生的片段，可與抗干擾素調節因子-3（Interferon Regulatory Factor 3，RF-3）結合，並阻止其進入細胞核以啟動干擾素反應；若停止干擾素反應，病毒複製能力將加強。