新冠疫情｜本港增4547宗新冠陽性個案　包括4321宗本地個案　增4死亡個案 (17:01)

醫管局今（3日）指，現時有1500多名確診病人在公立醫院留醫，暫時仍有病床接收病人，已安排40至50名非新冠病人，包括內科及手術後需康復的病人，轉介到私家醫院，並會一直按情况，與私家醫院商討增加病床的需要，亦會將一些情况穩定的病人轉到康復及療養醫院，以騰出更多病床接收新冠病人及非新冠病人。

學校今（3日）增437宗呈報陽性個案，涉及330間學校，周一（1日）出現確診個案的聖安當小學多3名學生確診，皆來自2E班；明我幼稚園亦多3名學生確診，皆來自中D班。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，以上兩班須停課一周，目前未找到兩校新增班別與早前已有確診個案的班別任何關連。

另外福建中學5D班、九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學2A班、瑪利諾神父教會學校（小學部）3D班、田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園K1B班及心怡天地幼稚園（麗城）一PN班亦須停課。

多6間院舍呈報陽性個案，其中陽光護理之家有3名院友確診；荃灣定安護老院有限公司、荃灣竹園區神召會智逸軒，均有1名院友確診；志蓮淨苑志蓮護理安老院、靈實寶琳日間活動中心暨宿舍、保良局薄扶林復康中心，均有1名員工確診。