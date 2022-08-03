4警涉串謀黑幫安排假賭局讓警掃蕩　3警罪成候判1人脫罪 (15:48)

4名均是警員的被告為趙廣林（55歲）、賴福康（50歲）、傅裕文（38歲）及張子健（29歲）。辯方求情時稱，趙廣林於中學後投身警隊，以一生青春實踐抱負直至退休，他沒從本案獲利，亦料無法取得長俸，等於失去一切，成為「大輸家」。辯方又稱，傅裕文失自由、失收入和失居所，他的兒子將失去一直引以為傲的警察宿舍住所。

勞官裁決時指出，4名警員沒有作供，該警方卧底是本案的主要證人；辯方批評卧底執行職務期間離港到內地，違反卧底守則。勞官認為，卧底應黑幫老大要求與他前往內地，以免對方生疑，做法合理；卧底原本行動並非針對被告，他沒需要作假證供，故裁定他是誠實可靠證人。

勞官續指，卧底在認人程序認出4名被告。根據其供辭等證據顯示，趙廣林曾詢問卧底關於賭場的佈置，要求他為閉路電視加裝硬碟；賴福康着卧底安排假扮賭客的戲子，稱「唔要南亞裔」；而傅裕文亦有問及賭場事宜。卧底按照指示，安排戲子及在賭場設局讓警方搜查。勞官裁定趙廣林、賴福康及傅裕文罪成，會面協議構成串謀妨礙司法公正。

至於張子健，他可能純粹於會面在場，履行當值責任，未能肯定他有否交談，抑或他當時正在撰寫報告，故裁定他罪脫。