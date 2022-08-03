粉嶺軍地北村貨倉三級火焚燒11時被救熄　場內男屍相信為貨倉職員 (15:20)

今晨5時14分，粉嶺軍地北村一個物流貨倉起火，大量濃煙湧上半空，火光熊熊。消防接報到場開喉撲救，消防處署理新界北總區區長陳敬強表示，由於火場面積達60米乘60米，有倒塌危機，消防亦要遠距離取水，火警在清晨6時50分升為三級。至下午2時，消防處共派出4條喉及4隊煙帽隊灌救，動用253名消防員及21名救護員，亦以無人機及滅火機械人協助救火。

陳敬強指，火警至下午1點受控，但仍然有煙有火，暫未能確定何時完全救熄，火警起因尚待調查。火警期間，現場傳出爆炸聲，陳敬強稱，相信是倉內的糧油食品罐、玻璃樽爆破，仍要調查倉內是否有危險品。經消防員努力撲救，火警焚燒11小時，於下午4時30分大致被救熄。

大埔警區刑事總督察范偉豪表示，現場為貿易公司擺放海鮮、糧油食品的貨倉，消防在倉內發現一具男屍，相信是上址職員，但由於現場未解封，暫未能確認死者的確實身份、是否在倉內留宿、倉內的建築結構等。