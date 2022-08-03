「二代美國隊長」煽動罪成上訴獲減刑至囚5年　仍列情節嚴重 (15:59)

案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理。原審法官陳廣池判刑時以6年監禁為量刑起點，考慮辯方幾乎沒爭議控方案情，扣減3個月後，判處5年9個月監禁。

上訴庭維持本案為「情節嚴重」的裁決，但整體情況而言，上訴人的刑責在「情節嚴重」類別中是相對較輕，故刑期應貼近5年的最低刑期，故改判監禁5年。

上訴庭的判辭指出，本案屬「情節嚴重」，並列出8大原因：案發期間，香港仍發生暴力的非法集結，危害國家安全和法治的風險仍高。上訴人多次公然貶損《國安法》是「假的」、「兒戲」等，又多番宣揚「港獨」並不違法，其行徑嚴重挑戰《國安法》的權威、香港憲制及法治的根基，誘使他人誤信他作出「港獨」的行為並不違法，增加引致他人分裂國家的風險。上訴人在敏感日子和地點犯案，是想吸引更多公眾參與，試圖利用他人情緒，加強煽動效果，而且煽動次數多，持續時間長；又多次公開接受傳媒訪問及利用互聯網擴大接觸範圍。

另外，上訴人在風險較高的日子犯案，明顯增加活動演變成暴力破壞公共秩序的風險。他預謀犯案，多次事前在facebook帳戶或Telegram頻道發起活動及呼籲公眾參加；他呼籲在小學、中學及大學針對學生宣揚「港獨」理念；煽動他人以多種方式傳達分裂國家的訊息，包括「遊行」、「罷工」、「罷課」、「罷市」，又慫恿人從校園入手，從而滲透社會，以醞釀下一場「時代革命」的來臨等。上訴人屢次在獲得保釋後受訪，並重複煽動別人分裂國家，視法紀如無物。

上訴庭亦同意上訴方所指，原審法官以「被告毫無悔意」為其中一個界定本案屬「情節嚴重」的理由是錯誤的，因為被告是否抱有悔意，為法庭量刑時考慮的求情因素之一。