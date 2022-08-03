警破新一輪百分百擔保特惠貸款騙案拘18人　涉款1.93億 (15:05)

商業罪案調查科訛騙案組高級督察麥偉光指，有犯罪集團假冒實質營運空殼公司，虛報集團員工和利用影子員工，並申請強積金戶口或虛報強積金供款紀錄。警方通過財富調查發現，有公司董事領取貸款後就轉入個人戶口及購買奢侈品，其中一公司獲500萬貸款後，過半數金額用以購買名表。他又舉例，有犯罪集團由至少9間空殼公司組成，報稱業務為裝潢、電腦裝備、服裝零售等，部分人有黑社會背景，有關公司共用營業地址和員工資料，而獲取貸款後，會互相轉帳，貸款最終流向集團主腦。

商業罪案調查科訛騙案組高級督察馮潤和稱，另有部分有實質營運的公司，為獲取更高貸款額，誇大員工數目和薪金。其中有公司報稱只有2名員工，單月營業額只有1萬港元，但一年薪金支出總額超過600萬元。此外亦有公司利用離職前員工個人資料，開設新強積金戶口，訛稱員工仍在職。

警方在7月19至27日的第四浪行動中，警方搜查35間涉案公司、被捕人士住所、辦公地點、相關秘書公司等，凍結多個被捕人士銀行戶口，並調查部分樓宇資產，涉及2200萬港元。另外，警方亦發現有3間正申請貸款的公司疑與被捕人士有聯繫，已截停其申請，涉款1380萬港元。

警方自去年至今共展開四輪行動，在11宗案件中共拘捕127人，包括集團主腦、公司董事、可疑僱員、銀行職員、強積金受託人職員，騙款超過14億港元。

香港按證保險有限公司副總裁（中小企融資擔保計劃業務運作）莫愛蘭表示，按證保險公司會按需要加強審批部分可疑申請。截止7月底，政府共批出超過53000宗貸款申請，金額約990億港元，惠及32000間企業。