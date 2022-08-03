盧寵茂稱黃碼目前適用於海外及台灣入境人士　循序漸進擴展至密切接觸者 (12:39)

盧寵茂接受香港電台專訪時表示，「黃碼」人士離開檢疫酒店後，仍需醫學觀察，並會被限制出入需除口罩的處所例如食肆，亦不能出入醫院和院舍，以及限制高風險的活動，但可以上班上學。對於縮短入境人士檢疫日數的方案，盧寵茂指要分析相關數據，強調需平衡效果與風險。

不過，《大公報》同日刊登的盧寵茂訪問中，就引述盧寵茂指，政府會循序漸進，將黃碼擴至涵蓋與確診患者同住的密切接觸者，解釋做法是為「找出感染者，給非感染者自由，增加內地信心」。他亦指政府將在向確診者發出核酸檢測陽性結果時，同步發出紅碼，避免有人於等候政府發電子手環時離開住所。

有專家指新冠病毒到夏天會消失 盧寵茂形容「跌晒眼鏡落地」

盧寵茂提到，有專家曾料病毒到夏天會消失，但現時本港的疫情仍有上升趨勢，而全球面對熱浪侵襲，病毒仍然存在，感染數字亦持續上升，形容專家「跌晒眼鏡落地」。他又指，沒法預測新冠疫情能何時受控，政府亦要加強檢測能力和優化防疫政策，應對新冠疫情和將來可能出現的其他新發傳染病。

他以早前一名22個月大女嬰感染新冠病毒後離世為例，指屬深刻教訓，強調絕不會放鬆對小童的抗疫工作。