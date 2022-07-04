保安局點名譴責袁弓夷、梁頌恆等人成立「香港議會」違國安法　袁弓夷媳婦容海恩稱全力支持警方行動 (18:18)

保安局稱會按《港區國安法》第37條依法追究，緝捕有關人士，同時呼籲市民要與任何違反《港區國安法》人士及所組織的非法活動劃清界線，以免承擔不必要的法律風險。

中通社亦報道，駐港國安公署堅決支持保安局，指任何人、任何組織、任何勢力，無論身處何地、以何種方式或何種身份，只要涉嫌組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一的活動，從事旨在顛覆國家政權的行為，都必將受到法律的嚴懲。

袁弓夷為時事評論員袁彌昌及人民力量前主席袁彌明之父，同時為新民黨議員容海恩的家翁，袁弓夷於反修例示威期間起活躍評論時政，其後離港；何良懋則曾任海外版《星島日報》，不時與袁弓夷一同主持網上論政節目。梁頌恆則曾為青年新政召集人，2016年於立法會宣誓後被取消議員資格，反修例示威後前往美國。

袁弓夷媳婦、新民黨議員容海恩於Facebook發文表示，全力支持警方根據《香港國安法》第37條嚴厲依法打擊所有違法活動，以儆效尤。

她又批評，梁頌恆、袁弓夷及何良懋等人在海外籌組所謂的「香港議會」，宣稱將選出一批在國際上代表香港人發聲的香港議會成員，毫無疑問屬有計劃、不顧一切後果、全心惡意顛覆特區政府職能以及破壞特區政府的組織，呼籲市民要與任何違反《香港國安法》的人士或組織劃清界線，切勿以身試法。