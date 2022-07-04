佩洛西訪台｜特首、司長、副司長及各政策局同聲譴責美國　卓永興：美國逆天而行、枉作小人 (09:56)

其中政務司副司長卓永興的文章批評，佩洛西的行為「極其瘋狂」，屬「危險的玩弄政治行徑」，指對「支持黑暴蹂躪香港社會」及「政治誠信道德蕩然無存」的佩洛西而言，是「低處未算低」。他又批評人口3億的美國，試圖干預14億人口的國家事務，屬荒謬和狂妄，指祖國統一和中華民族的偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程，美國逆天而行，必定徒勞無功、枉作小人，形容美國以外交抹黑中國來掩飾國內施政的不濟，沉溺於偷雞摸狗的政治把戲，徒令人恥笑，注定失敗收場的，籲美國人「還是有點自尊和自信吧！」

政制及內地事務局長曾國衛亦表示，「作為我國地方特別行政區的主要官員，我也在此嚴正敦促美方，停止借台灣事務干涉我國內政，以實際行動恪守一個中國原則」。運輸及物流局則形容佩洛西訪台屬「不負責任的下三濫行徑」。

商務及經濟發展局長丘應樺及勞福局長孫玉菡就指，「祖國必須統一，也必然統一」。

港府昨深夜亦連發多份新聞稿回應事件，並以「竄訪台灣」來形容佩洛西訪台。特首李家超稱堅決反對佩洛西「竄訪」台灣，表明全力支持和配合中央採取的一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。

李家超又指佩洛西助長「台獨」意識，公然挑釁一個中國原則，破壞台海穩定，拿台灣2000多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉的自私行為。三名司長及保安局局長分別發表聲明，譴責佩洛西「竄訪」台灣，指行為嚴重損害中國主權和領土完整，指美國政府和政客不集中精力處理好國內問題，反而在台灣問題上興風作浪，是企圖轉移視線，低劣遮蓋本土尖銳矛盾。