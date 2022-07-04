教育局：香港曾受英國非法「殖民管治」惟非殖民地　主權一直在中國　稱非否認英佔歷史 (18:45)

局方又指，香港被英國強佔、租借及實行「殖民管治」長達150多年屬於史實，但並不代表英國強行割佔、租借及對香港實行殖民管治屬合法行為，亦須讓學生知道英國在港實施殖民管治，惟沒有主權。

局方指，絕大部分香港學生都是居於香港的中國公民，須從中國國民的角度認識國家的歷史，而非單純地接受某些外國人解讀鴉片戰爭到割佔香港的歷史觀，強調英國三條涉及香港地位的條約，都屬英國以武力脅迫清政府簽訂，並無法律效力，1911年辛亥革命以來的歷屆中國政府，也從來沒有正式承認過三條不平等條約。1997年7月1日起，中國正式「恢復對香港行使主權」，而非「收回香港主權」，形容中英之間的交接儀式是「政權交接」而不是「主權移交」。

教育局文章亦舉例指，上世紀70年代以來，聯合國數次決議及公布，均反映香港並非殖民地，包括聯合國「非殖民化特別委員會」通過決議，向聯合國大會建議從殖民地名單中刪去香港和澳門的名字。教育局希望學生正確認識國家和世界的歷史發展與及相互關係，從而培養對國家的認同、歸屬感和自豪感，愛國、愛港及愛家，同時具備世界視野和大局觀，貢獻國家和社會。

前特首官員曾以「主權移交」形容回歸

不過，前特首董建華、時任財政司長曾蔭權、前律政司長梁愛詩、金管局前總裁任志剛，都曾於發表演講時，以「主權移交」形容回歸。