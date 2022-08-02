筲箕灣麻雀館合夥人中伏 遭3刀手按地斬傷 (21:48)

現場為筲箕灣耀興道筲箕灣電站附近一條無名路，現場消息指，黃姓男子乘坐由男司機駕駛的平治房車，載同一男友人返回筲箕灣道一間麻雀公司，由男司機駛至附近的耀興道一條無名路泊車，根據附近閉路電視拍攝所得，平治房車在無名路停下，司機及59歲姓黃事主相繼下車，另一輛私家車駛至，車上跳下3名戴鴨舌帽及口罩刀手趨近平治車，向各人追斬，後座上男子未及下車，躲在座位上逃過一劫。而平治車司機走脫，而59歲姓黃司機則仆倒地上，被兇徒按地上狂斬，事主背及手部中多刀，兇徒傷人後，跑回接應車輛，由第四名同黨駕車逃去。警方接報趕赴現場及採取捷進行動緝捕兇徒，但無發現。

警員在場調查後，案件列傷人，交由東區警區反三合會行動組跟進。

遇襲傷者事後被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。