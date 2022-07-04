男公務員否認虛報兩DSE試場有炸彈　警指未肯定電話及報案錄音屬被告 (18:23)

被告楊偉忠（54歲，公務員），控方稱警方在2020年5月4日約9時接獲自稱輝仔的報案電話，包含「天馬行動開始」、「兩個dse考場畀人放咗炸彈」、「十點鐘會爆」等內容。警方隨即到場搜索，並未發現爆炸品。事發後警方在去年6月17日於天光道拘捕被告，前往其住所搜查時，發現其中一部電話，內有一段與早前報警時收到的電話內容類似的34秒錄音。

警長黃萍萍作供時表示，搜查被告住宅後，警方將5月3日至10日的通話紀錄作數碼鑑證。聲紋專家報告指，未能肯定電話及報案錄音屬於被告。控方則不指稱被告親自致電。

網路安全及科技罪案調查科警長周祖耀作供，被告曾在手機安裝「voice recorder」應用程式並錄音。警方發現程式於2020年5月4日顯示錄音最後修改時間為凌晨1時，與軟件更新後的顯示的建立時間無異。故周祖耀猜測該錄音為手機原生檔案，未被修改或從互聯網下載。