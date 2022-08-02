警方拘無業男子涉7宗「猜猜我是誰」騙案 (16:20)

東九龍總區重案組聯同東九龍總區情報組經過情報分析，於今日（2日）在牛頭角區以欺騙手段取得財產罪名，拘捕一名58歲無業男子，涉及今年3月至7月期間發生的7宗「猜猜我是誰」電話騙案。行動中，檢獲被捕人犯案時穿著的衣物及手提電話，疑犯正被扣留調查，行動仍然進行中，不排除會有更多人被捕。

東九龍總區重案組高級督察劉啓彥表示，事主大部分為女性，年齡介乎78至88歲，損失金額由3萬元至7.5萬元，損失的金錢為事主的養老金，血汗錢，大大影響他們生活。

劉續稱「猜猜我是誰」的犯案手法，騙徒會以隨機方式聯絡事主，訛稱事主的子女或親友，以不同藉口，例如被警方拘捕需要保釋金、因病送院或被禁錮等需要大量金錢。警方今次行動留意到騙徒要求事主乘的士到指定地點交收騙款，當上的士之際，要求事主將電話交予司機，並指示司機去到指定地點，當事主到達，騙徒自稱子女親友的朋友來收取騙款。

警方呼籲的士業及銀行業界一同把關，的士司機如發現有長者神情慌張，並未能清晰說出目的地，或在電話中與陌生人交談，司機可查問了解，如發現可疑立即報案求助。銀行職員如發現長者提取大量現金，應查問為何需要提取金錢，如有可疑，亦應報警求助。

警方亦呼籲市民若收到可疑電話，耍保持冷靜及核實來電者身分，如有懷疑致電「防騙易熱線」18222查詢。