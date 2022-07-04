教育局發國民教育活動規劃年曆籲學校參閱　「重要日子」增中共建黨周年及建軍節等 (15:41)

教育局建議學校在9月30日在烈士紀念日安排學生分享國情電影觀後感及全校師生默哀悼念；明年5月1日勞動節，學生需為勞動節起源及意義搜集資料或完成專題研習，以及閱讀或朗誦與勤勞美德相關的文學作品。

於7月，除七一慶祝香港特區成立周年紀念日外，教育局新增了中國共產黨建黨102周年校本學習活動，建議學校舉辦圖書館專題書籍展覽、安排學生分享國情電影觀後感及在中國歷史或歷史課討論中國共產黨的發展。到了7日，學生亦要在中國歷史或歷史課討論七七事變及分享抗日電影觀後感。

8月正值暑假，教育局建議學生在8月1日中國人民解放軍建軍節，就中國人民解放軍或其駐香港部隊搜集資料或完成專題研習。

在全個學年的校本學習活動，教育局新增建議學校安排學生欣賞國情電影、舉辦中華文化日或周、文學作品閱讀或朗誦，以及播放或奏唱中國風歌曲，讓學生探索國家的新近發展、中華文化、中國歷史等。

教育局長蔡若蓮在社交網站發文呼籲各學校參閱相關建設，在新學年全面及有系統地為同學規劃校本國民教育學習活，深化學生對中華文化及歷史的認識，同時準確理解《憲法》、《基本法》及「一國兩制」。她又指青少年是社會的未來主人翁，學校須從小培養學生的國家觀念、國民身份認同和民族自豪感，令他們成為有識見、勇於承擔責任和愛國愛港的新一代。