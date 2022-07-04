支聯會拒交資料案　官裁定控方毋須證外國代理人身分　稱若要證明更花時間或影響調查 (15:04)

控辯雙方早前爭議，辯方於審訊期間能否挑戰通知書的合法性，及控方須否證明支聯會是外國代理人。

就辯方早前稱，《實施細則》附表5列明，如警方合理地相信為防止及偵查危害國安罪行，可要求「某外國代理人」提供資料，即清楚指明支聯會是「外國代理人」，而非有合理懷疑；惟附表7則指明「有合理懷疑」便可調查。羅官提及其觀察稱，附表5一經公訴定罪，可處罰款10萬元及監禁2年；附表7則可處罰款10萬元及監禁1年，可見附表5的最高刑罰較低及寬鬆，整體而言，此條文是防止危害國安的行為。

羅官稱，外國代理人與外國有連繫是難以避免，而外國代理人可以是一個人、一間公司，亦不需要註冊。羅官續指，沒有機制列出外國代理人的名單，若要警方在初步調查階段便證明支聯會為外國代理人，會對控方的調查構成困難，加長調查時間，有違國安法的立法原意。羅官遂裁定，應使用一個較低的門檻，即控方毋須證明外國代理人。

另外辯方指，本案罪行並非「無牌行事」，而是「沒有遵循通知規定行事」，故羅官認為控方無權禁止辯方於審訊期間挑戰通知書的合法性，裁定辯方可挑戰通知書的合法性。