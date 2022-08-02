理大外衝突10男否認非法集結　控方稱有人欲到理大尋胞弟 (15:06)

被告依次為學生陳以諾（21歲）、教師羅曉峰（33歲）、學生蔡希霖（21歲）、侍應杜俊興（32歲）、學生鄧子健（23歲）、地盤工人彭永強（32歲）、無業陳杰風（26歲）、學生麥俊彥（19歲）、學生周浩泓（22歲）和學生葉自傑（24歲）。控方依賴另一宗理大外非法集結案被告所拍的片段舉證，辯方將爭議呈堂片段和錄影會面供辭。

控方開案陳辭指，同年11月11日起，理大發生暴動，同月18日，警方接管理大調查後，事件才正式結束，惟不同群體仍前往校園聲援校內人士。當日早上約8時，大批示威者由科學館廣場走到科學館道，他們築傘陣與警方對峙，要求釋放校內人士。

警方驅散後，示威者撤至被多棟樓宇圍繞的行車線，即科學館廣場，警方在華懋廣場外拘控135人，包括以暴動罪拘捕本案被告。示威者在現場遺留的裝備散滿一地。部分被告當時身穿黑衣，分別攜有護目鏡、頭盔、手套和防毒面具等。

其中蔡希霖於錄影會面下表示得知理大暴動，「我其實係嘗試進入理工尋找我細佬」，一名「守護孩子」代表稱，想尋找親人的人可與她集合，他跟隨該女子步往上址。警方發射催淚彈時，蔡試圖離開不果，而他的護目鏡是打野戰時備有，他亦帶着一副後備護目鏡予弟弟。