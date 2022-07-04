鄒幸彤司法覆核要求豁免支聯會案傳媒報道限制勝訴　官稱裁判官當初決定越權 (12:49)

申請人鄒幸彤今年2月14日，曾在西九龍裁判法院就《裁判官條例》第87A條，申請解除傳媒報道交付審訊內容的限制，於4月25日遭國安法指定法官、主任裁判官羅德泉拒絕；答辯方為律政司長。

申請方爭議第87A條列明裁判官在辯方申請下，「須（shall）」解除報道限制，故羅官無權拒絕鄒的申請；律政司則力陳「須」應理解為「可以（may）」，故法庭有酌情權拒絕撤銷限制。李官在判辭中表示，不認為條例字眼有律政司所指的涵意，「shall」一詞有「強制性」的意思，故裁判官沒有酌情權拒絕鄒的申請，羅官的決定亦屬越權。

李官續指，即使裁判官有上述酌情權，除非法庭為秉行公義而「絕對必要（strictly necessary）」拒絕，否則不應拒絕辯方的申請。若審視羅官當天的決定，李官認為他未有考慮涉及的相關因素，未能展示有「絕對必要」維持報道限制。